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Lübnan'dan Esed generaline iade kararı

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Lübnan yargısı, devrik Esed rejimi generali Adil İsa'nın Suriye'de işlediği suçlardan yargılanmak üzere ülkesine iade edilmesine karar verdi. Karar, 1951 tarihli adli işbirliği anlaşmasına dayandırıldı.

Lübnan yargısının, devrik Beşşar Esed rejiminin generali Adil İsa'nın, Suriye topraklarında işlediği suçlardan yargılanmak üzere ülkesine iade edilmesine karar verdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Temyiz Başsavcısı Ahmed Rami el-Hac'ın, Lübnan'da tutuklu İsa'nın, Suriye topraklarında devrik rejim döneminde işlediği suçlardan yargılanması için ülkesine iade edilmesine hükmettiği belirtilen haberde, kararın Lübnan ile Suriye arasında 1951 yılında imzalanan adli işbirliği anlaşması kapsamında alındığı ve iki ülke arasındaki anlaşmanın ilgili hükümlerinin İsa'nın iadesini kapsadığı ifade edildi.

Suriye'deki devrik rejimin generali İsa'nın, ülkesine iade edilmek üzere Beyrut Adalet Sarayı'ndan Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğüne nakledileceği aktarılan haberde, Lübnan güvenlik makamlarının da İsa'yı sınırdan geçirerek Suriyeli güvenlik yetkililerine teslim edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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