Lübnan'daki UNIFIL Devriyesine İsrail'den Saldırı

BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), devriye ekiplerinden birinin İsrail ateşine maruz kaldığını, saldırıda yaralanan personel veya zarar gören ekipman olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Pazar günü saat 17.45 sularında İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Kefr Kila köyü yakınlarında bir UNIFIL devriyesine yaklaşarak bomba attı. Birkaç dakika sonra ise bir İsrail tankı barış gücü güçlerine ateş açtı. Şans eseri yaralanan personelimiz ve hasar gören ekipmanımız bulunmuyor" denildi.

Daha önce de aynı noktada İsrail'e ait bir İHA'nın, bir devriye üzerinde agresif şekilde uçması nedeniyle UNIFIL'in savunma önlemleri almak zorunda kaldığı kaydedildi. Söz konusu eylemleri BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kınayan UNIFIL, bu eylemlerin, Lübnan'ın güneyinde Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevlerini yerine getiren barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtti.

İsrail konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

UNIFIL mevzileri, Ekim 2023'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başlamasının ardından sınırda çatışmaların yaşanmasından bu yana birçok kez ateş altında kaldı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes ilan edilmesine rağmen Hizbullah'ın tehditlerini gerekçe gösteren İsrail, Lübnan'a sık sık saldırılar düzenliyor. 18 Şubat'a kadar çekilmesini tamamlaması gereken İsrail sınırda asker bulundurmayı sürdürüyor.