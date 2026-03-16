İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 850'ye Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye ulaştığını ve 2.105 kişinin yaralandığını açıkladı.

SAYDA, 16 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde bir çadırın içinde bebeğini kucağında tutan yerinden edilmiş bir kadın, 15 Mart 2026. Lübnan Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin günlük raporunda ise, aynı dönemde 2.105 kişinin yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
