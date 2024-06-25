Lübnan'da UNIFIL'e saldırı: 3 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Şema beldesinde UNIFIL ile çalışan 3 kişinin uğradıkları saldırı sonucu yaralandığını duyurdu.

UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, yaptığı yazılı açıklamada, "UNIFIL ile çalışan 3 müteahhit Şema beldesinin batı kesiminde bulunan genel merkezimizden evlerine dönerken araçlarına ateş açılması sonucu yaralandı." ifadesini kullandı.

Saldırının kimin tarafından ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi vermeyen Ardell, yaralıların durumunun ciddi olmadığını kaydetti.

UNIFIL yetkilisi, köylerinde ikamet eden ve UNIFIL çalışmalarını desteklemek için gerekli hizmeti sağlayan bölge sakinleri de dahil, sivillere yönelik her türlü saldırıyı veya sivillerin hayatını tehlikeye atacak her türlü eylemi kınadı.

Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını hatırlatan Ardell, "tüm taraflara ateşkes konusunda anlaşmazlıkları giderme ve şiddeti sona erdirmek için diplomatik çözüm bulma" çağrısı yaptı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırda artan gerginliğe karşı uyarıda bulunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.