Lübnan Meclis Başkanı Berri'den, ülkenin güneyinde bir UNIFIL askerinin öldüğü saldırıya tepki

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, güneydeki UNIFIL birliğine yapılan saldırıyı kınayarak ölen Fransız askerinin ailesine başsağlığı diledi. Saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine düzenlenen ve bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

UNIFIL'in özellikle Fransız birliğinin faaliyetlerinden övgüyle söz edilen açıklamada, ölen asker için başsağlığı dilenerek yaralıların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Berri'nin taziyelerini iletmek ve durum hakkında bilgi almak için UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile de iletişime geçtiği kaydedildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ganduriye beldesinde patlayıcı madde temizliği çalışmaları yapan barış gücü askerlerine ateş açıldığı, bunun sonucunda bir askerin öldüğü, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ise Hizbullah tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a taziyede bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Yan yana toprağa verilen öğrencilerin mezarında depremzede anneden yürek dağlayan not

4 öğrencinin mezarında yürek yakan not! Okuyan gözyaşlarını tutamıyor