Lübnan Meclis Başkanı Berri'den, ülkenin güneyinde bir UNIFIL askerinin öldüğü saldırıya tepki

Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine düzenlenen ve bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

UNIFIL'in özellikle Fransız birliğinin faaliyetlerinden övgüyle söz edilen açıklamada, ölen asker için başsağlığı dilenerek yaralıların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Berri'nin taziyelerini iletmek ve durum hakkında bilgi almak için UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile de iletişime geçtiği kaydedildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ganduriye beldesinde patlayıcı madde temizliği çalışmaları yapan barış gücü askerlerine ateş açıldığı, bunun sonucunda bir askerin öldüğü, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ise Hizbullah tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a taziyede bulunmuştu.