Lübnan'dan bir grup Suriyeli daha ülkesine döndü

Güncelleme:
Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve BMMYK işbirliğiyle hazırlanan hükümet planı çerçevesinde bir grup Suriyeli, Beyrut'taki Karantina Meydanı'ndan El-Masna Sınır Kapısı'na geçerek ülkelerine döndü.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan hükümet planı çerçevesinde bir grup Suriyeli daha ülkesine döndü.

Genel Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada söz konusu hükümet planının 14. aşaması kapsamında başkent Beyrut'taki Karantina Meydanı'nda toplanan bir grup Suriyelinin, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden ülkesine geçtiği belirtildi.

Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Suriye'deki iç savaşta, 1,8 milyon civarında Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.

Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazanmıştı.

