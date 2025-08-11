Lübnan'da Silah Değişimi Sırasında Patlama: 6 Asker Hayatını Kaybetti
Lübnan ordusu, Sur kentindeki silah deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden askeri için Beyrut'ta cenaze töreni düzenledi. Olayda toplamda 6 asker hayatını kaybederken, birçok asker de yaralandı.
BEYRUT, 11 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan ordusunun Sur kentindeki silah deposundaki patlamada hayatını kaybeden bir asker için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir askeri hastanenin önünde düzenlediği cenaze töreni, 10 Ağustos 2025.
Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin cumartesi günü ülkenin güneyindeki Sur kentinde gerçekleştirdiği teftiş ve mühimmat imha çalışmaları sırasında silah deposunda meydana gelen patlamada 6 Lübnan askeri hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralanmıştı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel