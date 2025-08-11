Lübnan'da Silah Değişimi Sırasında Patlama: 6 Asker Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 11 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan ordusunun Sur kentindeki silah deposundaki patlamada hayatını kaybeden bir asker için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir askeri hastanenin önünde düzenlediği cenaze töreni, 10 Ağustos 2025.

Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin cumartesi günü ülkenin güneyindeki Sur kentinde gerçekleştirdiği teftiş ve mühimmat imha çalışmaları sırasında silah deposunda meydana gelen patlamada 6 Lübnan askeri hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralanmıştı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)