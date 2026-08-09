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Lübnan'da Patlamamış Mühimmat İmhasında 3 Asker Yaralandı

Lübnan'da Patlamamış Mühimmat İmhasında 3 Asker Yaralandı
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Lübnan'ın güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasında patlamamış mühimmat imhası sırasında 3 asker yaralandı. Ayrıca İsrail güçleri gece kasabaya girerek toprak set inşa etti, bu durum pilot bölge anlaşmasının ihlali olarak değerlendirildi.

BEYRUT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasında cumartesi günü patlamamış mühimmatın imhası sırasında üç Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan Ordu Komutanlığı Rehberlik Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, imha operasyonu sırasında yaralanan biri orta derecede olmak üzere üç askerin yaralandığı bildirildi. Ordu, haziran ayı sonunda imzalanan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşması kapsamındaki pilot bölge düzenlemeleri doğrultusunda 21 Temmuz'da kasabaya konuşlanmıştı.

Öte yandan Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir İsrail askeri birliğinin gece yarısından kısa süre sonra çok sayıda araç ve bir buldozer eşliğinde kasabaya girdiğini, kasaba meydanına yaklaşık 100 metre mesafede bir toprak set inşa ettiğini bildirdi.

Kasaba sakinleri, İsrail güçlerinin gece saatlerinde yeni bir toprak set inşa etmesini pilot bölge anlaşmasının ihlali olarak değerlendirdi.

Haberde ayrıca, gece yarısından cumartesi sabahına kadar, yakınlardaki Nebatiye el-Fevka kasabası kırsalındaki ormanlık alanlar ile yüksek kesimlerin aralıklı olarak İsrail topçu ateşine tutulduğu kaydedildi.

Sınır boyunca güvenlik düzenlemelerinin ilerletilmesini ve Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki iki "pilot bölgede" konuşlanmasını öngören çerçeve anlaşmasını hayata geçirmek amacıyla bu hafta başında Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin yedinci turu gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Xinhua
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