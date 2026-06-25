Nebatiye'de enkaz arasında hatıra kurtarma çabası

İsrail saldırıları nedeniyle aylarca evlerinden uzak kalan Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye sakinleri, geniş çaplı yıkımın yaşandığı kentte enkaza dönen evlerinin arasında dolaşarak geriye kalan birkaç eşya ve hatırayı kurtarmaya çalışıyor.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı hava saldırılarında en ağır hasarı alan bölgelerden biri Nebatiye vilayeti oldu.

Litani Nehri'nin hemen kuzeyinde yer alan Nebatiye, yoğun hava saldırıları sonucu büyük ölçüde yıkıma uğrarken, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede ateşkes sağlanması ve ABD-İran mutabakatına Lübnan'ın da dahil edilmesinin ardından Nebatiyeliler haftalar sonra evlerine dönmeye başladı.

Ancak döndüklerinde karşılarında buldukları manzara, çoğu aile için beklediklerinden çok daha ağır oldu. Sokakların ve binaların tanınmaz hale geldiği kentte bazı aileler evlerinin yerini bulmakta zorluk yaşadı.

Yıkılan evlerin enkazı arasında dolaşan aileler, aile fotoğraflarını, çocukluk eşyalarını, kendileri için manevi değeri bulunan hediyeleri, kitapları ve geçmişlerine dair geriye kalan ne varsa kurtarmaya çalıştı.

Kentte evine dönenlerden Rana Asi, AA muhabirine, ateşkesle birlikte evinin durumunu görmek için kente döndüğünü söyledi.

Eşiyle birlikte yıkılan evlerinin enkazında geriye kalan eşyaları çıkarmaya çalışan Asi, bir zamanlar yatak odası, çocuk odası ve salonun bulunduğu yerleri göstererek, enkaz arasında kalan birkaç eşyadan yola çıkarak evlerinin bölümlerini tarif etti.

Küçük kızının doğumunda hazırladığı ve üzerine adını yazdığı bir hatıranın da enkaz altında kaybolduğunu anlatan Asi, "Evi arıyoruz ama bulamıyoruz. Burası balkondu fakat evin kendisi nerede... bilmiyorum. Hatırları arıyoruz." ifadelerini kullandı.

" İsrail hiç kimseye acımıyor"

Nebatiye sakinlerinden Lina Harb ise saldırılar nedeniyle ağır hasar gören evini temizleyerek dönüş hazırlığı yaptı.

Ateşkes ilan edilir edilmez evini görmeye geldiğini belirten Harb, "Mahalleye ilk girenlerden olduk. Eve geldiğimde gördüğüm manzara tam bir yıkımdı. Kahroldum, insan büyüdüğü evi bu halde görünce çok üzülüyor. İsrail hiç kimseye acımıyor." diye konuştu.

Buna rağmen evine dönmekte kararlı olduğunu vurgulayan Harb, kenti güvenli olması durumunda evlerine tamamen döneceklerini söyledi.

Harb, "Şu anda burada bulunuyoruz ama saldırının ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Buna rağmen döneceğiz. Güvenlik sağlanır sağlanmaz evime tamamen yerleşeceğim." dedi.