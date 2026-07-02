Haberler

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 298'e ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 298 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 196 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkes ve mutabakatlara rağmen saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 298'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi, 12 bin 196 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 297 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Haddasa beldesinde birçok evi patlayıcılarla yıktı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler! Bunu yapan cani kaçtı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var