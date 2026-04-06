İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 57'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 57'ye yükseldiğini ve 154 sağlık personelinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarda 6 hastane ve 20 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastane ile 20 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 74 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Haris beldesinde sağlık çalışanlarını doğrudan hedef alarak 2'sinin ölümüne birinin de ağır yaralanmasına yol açtığını duyurmuştu.

İsrail'in çatışma bölgelerinde sağlık çalışanlarının korunmasına ilişkin uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan sistematik saldırıları kınanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
