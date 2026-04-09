Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 303'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 303'e yükseldiğini bildirdi. Saldırılarda 1150 kişi yaralandı ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, söz konusu verilerin henüz kesinleşmediği, enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarının birçok bölgede sürdüğü ifade edildi.

Hastanelere ulaştırılan bazı cenazelerin kimlik tespitinin ise DNA incelemeleriyle devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
