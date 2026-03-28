Haberler

DSÖ'ye göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bu ay 51 sağlık çalışanı öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucu bu ay 51 sağlık çalışanının öldüğünü ve 7'sinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, sağlık hizmetlerine ciddi şekilde zarar veriyor.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bugün Lübnan'ın güneyinde bir trajedi daha yaşandığını belirten Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarına yönelik 5 saldırıda 9 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bu ay öldürülen sağlık personeli sayısı 51'e yükseldi. Saldırılarda 7 sağlık görevlisi de yaralandı." bilgisini verdi.

Ghebreyesus, martın, "DSÖ'nün Ekim 2023'te ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları izlemeye başlamasından bu yana Lübnan'da sağlık çalışanları için en ölümcül ikinci ay" olduğunu belirtti.

Lübnan'da 2 Mart'ta başlayan saldırıların artmasından bu yana çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere 120'den fazla sağlık çalışanının yaralandığını aktaran Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerine yönelik tekrarlanan saldırılar, Lübnan'ın güneyinde hizmet sunumunu ciddi şekilde aksatıyor. 4 hastane ve 51 temel sağlık merkezi şu anda kapalı ve en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda temel bakıma erişimi önemli ölçüde sınırlıyor. Birçok diğer sağlık tesisi de kısmi hasar gördü ve azaltılmış kapasiteyle çalışıyor."

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu ve asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu trajedileri sona erdirmenin tek yolunun, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları acilen sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

Dev hücum gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye konuşlandı
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu

İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı