Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişinin hayatını kaybettiğini, 2740 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 118'inin çocuk, 79'unun ise kadın olduğu da belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 1024'E YÜKSELDİ

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 118 çocuk ile 79 kadının bulunduğu kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 40'I SAĞLIK ÇALIŞANI

İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 119 sağlık çalışanının da yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
