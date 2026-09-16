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Lübnan'da hükümet planı çerçevesinde bir grup Suriyeli daha ülkeleri döndü

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Lübnan'da Suriyeli mültecilerin düzenli ve gönüllü dönüşü için hazırlanan hükümet planı çerçevesinde yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkelerine dönüş yaptı.

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin düzenli ve gönüllü dönüşü için hazırlanan hükümet planı çerçevesinde yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkelerine dönüş yaptı.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, hükümet planının 18. aşaması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan Kızılhaçı ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliğinde gerçekleştirildi.

"Tüm Lübnan'ın Sesi" radyosunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Beka bölgesine bağlı Şatura'da sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, otobüslerle El-Masna Sınır Kapısı'na hareket ederek ülkelerine geçti.

Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Suriye'deki iç savaşta, 1,8 milyon civarında Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.

Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazanmıştı.

Kaynak: AA
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