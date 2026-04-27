Lübnan'da Hizbullah'ın İha Saldırısında 1 İsrail Askeri Öldü, 6 Asker Yaralandı

Lübnan'da Hizbullah'ın İha Saldırısında 1 İsrail Askeri Öldü, 6 Asker Yaralandı
KUDÜS/BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaralandığı bildirildi.

KUDÜS/BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu pazar günü yaptığı açıklamada, bir subay ve 3 askerin ağır, bir askerin orta derecede, bir askerin ise hafif yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Son olayla birlikte, mart ayı başlarında İran'a karşı başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak tırmanan İsrail-Hizbullah çatışmalarında hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 16'ya yükseldi.

Pazar sabahı gerçekleşen saldırı öncesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orduya Lübnan'daki "Hizbullah hedeflerine şiddetli saldırı" emri vermiş ve İsrail ordusu yeni hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnanlı resmi kaynakların açıklamalarına göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi hedef alan hava saldırılarında gün boyunca 9 kişi hayatını kaybetti.

Geçen cuma günü yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail birlikleri, sık sık saldırı düzenliyor.

Kaynak: Xinhua
