Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü

Lübnan'ın Trablusşam kentine bağlı Tebbene Mahallesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, enkazdan 3 kişiyi kurtardı. Binada kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tebbene Mahallesi'nde eski bir binanın çöktüğü bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

5 katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan kişilerden 3'ünün kurtarıldığı belirtildi.

Binada olay sırasında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 24 Ocak'ta da 5 katlı bir bina çökmüş, enkaz altında kalan 4 kişi sağ kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

