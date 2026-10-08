Lübnan'da devrilen Humvee'de İsrail ordusundan 1 asker öldü, 3 asker yaralandı

Lübnan'da devrilen Humvee'de İsrail ordusundan 1 asker öldü, 3 asker yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyinde Humvee tipi askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerinin öldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyinde meydana gelen araç kazasında bir askerinin öldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan'ın güneyinde Humvee tipi askeri aracın devrildiği belirtildi.
Kazada yüzbaşı rütbeli Eilav Haim Tzapalamus adlı askerin öldüğü, adı açıklanmayan 3 askerin de yaralandığı aktarıldı.
Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.
? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.