Haberler

Lübnan'da görev yapan büyükelçi ve askeri ataşeler, ülkenin güneyinde inceleme yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan ordusunun düzenlediği saha gezisi kapsamında büyükelçi ve askeri ataşeler, güneydeki Sur kentindeki karargahı ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Heykel, bölgede süren çatışmalar ve ordunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Lübnan'da görev yapan büyükelçi ve askeri ataşelerden oluşan heyet, ülkenin güneyinde incelemelerde bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordunun düzenlediği saha gezisi kapsamında Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, güneydeki Sur kentinde bulunan karargahta, Lübnan'da görev yapan büyükelçi ve askeri ataşelerden oluşan heyetle bir araya geldi.

Heykel, heyete bölgedeki mevcut durum ve ordunun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İsrail'in Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Ordunun temel hedefinin istikrarın sağlamak olduğunu ifade eden Heykel, saha gezisinin amacının ordunun sınırlı imkanlara rağmen kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini göstermek olduğunu kaydetti.

Heyet daha sonra ülkenin güneyinde Lübnan ordusunun faaliyet yürüttüğü bazı merkez ve noktaları ziyaret etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title