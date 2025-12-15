Lübnan'da görev yapan büyükelçi ve askeri ataşeler, ülkenin güneyinde inceleme yaptı

Lübnan'da görev yapan büyükelçi ve askeri ataşelerden oluşan heyet, ülkenin güneyinde incelemelerde bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordunun düzenlediği saha gezisi kapsamında Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, güneydeki Sur kentinde bulunan karargahta, Lübnan'da görev yapan büyükelçi ve askeri ataşelerden oluşan heyetle bir araya geldi.

Heykel, heyete bölgedeki mevcut durum ve ordunun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İsrail'in Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Ordunun temel hedefinin istikrarın sağlamak olduğunu ifade eden Heykel, saha gezisinin amacının ordunun sınırlı imkanlara rağmen kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini göstermek olduğunu kaydetti.

Heyet daha sonra ülkenin güneyinde Lübnan ordusunun faaliyet yürüttüğü bazı merkez ve noktaları ziyaret etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.