Lübnan Basını: İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Düzenlediği Saldırılarla Ateşkesi İhlal Etti

BEYRUT, 22 Haziran (Xinhua) -- İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA), Lübnan'ın Nebatiye kentine ses bombaları attığı ve İsrail'e ait bir tankın Lübnan'ın güneyindeki Haddasa köyü yakınlarında ateş açtığı bildirildi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre saldırılar, önceki gün ilan edilen ateşkesin ilk ihlali olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma ekipleri, pazar günü yürütülen arama ve kurtarma operasyonlarında enkazdan 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve yaralı 8 kişinin Nebatiye'deki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Şarku'l Avsat gazetesinin haberine göre önceliklerinin değişmediğini belirten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bu öncelikleri İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesini sağlamak, Lübnan ordusunu bölgeye konuşlandırmak, yerinden edilenlerin geri dönüşünü kolaylaştırmak, tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak ve Arap ülkelerinin desteği ve uluslararası destekle yeniden inşa çalışmalarını başlatmak şeklinde sıraladı.

Hizbullah ise Lübnan heyetinin Washington'da ABD ile yürüttüğü doğrudan müzakereleri eleştirerek, ABD'nin baskısıyla yürütülen müzakerelerin, Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu.

İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes cumartesi günü akşam saatlerinde yürürlüğe girdi. Ateşkes öncesinde İsrail iki gün boyunca Lübnan'ın güneyine ve ülkenin diğer bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre 2 Mart'tan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4.106'ya, yaralananların sayısı ise 12.153'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua