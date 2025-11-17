Lübnan'da 355 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

Lübnan'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) kayıtlı 355 bin Suriyelinin, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine döndüğü bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda BMMYK Beyrut Ofisi Temsilcisi Karolina Lindholm Billing'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Avn'a BMMYK'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Billing, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısındaki artışa dikkati çekti.

Billing, BMMYK'ye kayıtlı 355 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti.

Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 1,8 milyon Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazanmıştı.