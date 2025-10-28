Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Mısır İstihbarat Başkanı ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Mısır İstihbarat Başkanı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme sırasında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ve Gazze'deki durum ele alındı. Avn, Mısır'a destekleri için teşekkür etti ve İsrail'in saldırılarının durdurulması için Mısır'ın girişimlerini memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile görüştü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Reşad'ı kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ve Gazze'deki durum ele alındı.

Mısır'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve ülkede istikrarın yeniden sağlanması yönündeki her türlü Mısır girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Reşad'ın da Mısır'ın, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.