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Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail saldırıları Roma'daki müzakere sürecini riske atıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail saldırıları Roma'daki müzakere sürecini riske atıyor
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BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli saldırıların çerçeve anlaşmasının uygulanmasını tehlikeye attığını ve anlaşmanın ele alınacağı Roma'daki toplantı öncesinde diplomatik müzakereleri baltalama riski taşıdığını söyledi.

BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli saldırıların çerçeve anlaşmasının uygulanmasını tehlikeye attığını ve anlaşmanın ele alınacağı Roma'daki toplantı öncesinde diplomatik müzakereleri baltalama riski taşıdığını söyledi.

Avn cuma günü yaptığı açıklamada, "Üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik görüşmelerin devamı için Roma'da yapılması planlanan toplantının arifesinde düzenlenen bu saldırılar, olumsuz mesajlar veriyor ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan uluslararası çabaları baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cuma günü erken saatlerde ülkenin güneyindeki Şakif (Beaufort) Kalesi çevresinde meydana gelen şiddetli patlamalar çok sayıda evde hasara yol açtı. Patlamaların oluşturduğu şok dalgaları, Lübnan'ın güneyinde geniş bir alanda hissedildi.

Cumhurbaşkanı, başta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şakif (Beaufort) Kalesi olmak üzere altyapı ve kültürel simge yapıları hedef alan İsrail saldırılarını kınayarak, bu saldırıların geniş çaplı hasara yol açtığını, sivilleri tehlikeye attığını ve güneydeki köylerin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Lübnan Ulusal Jeofizik Merkezi'nin verilerine değinen Avn, kalenin yakınlarındaki şiddetli patlamaların 3,8 büyüklüğündeki bir depreme eşdeğer sismik dalgalar ürettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı ayrıca, olayı tehlikeli bir tırmanış, mevcut taahhütlerin açık bir ihlali ve çerçeve anlaşmasına doğrudan bir tehdit olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua
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