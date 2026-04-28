Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail ile Onur Kırıcı Bir Anlaşmayı Kabul Etmeyeceğiz

BEYRUT, 28 Nisan (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ı Lübnan'ı savaşa sürükleyip ülkeye ihanet etmekle suçladı. Avn ayrıca, İsrail ile silahlı çatışmaların sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde varılacak "onur kırıcı bir anlaşmayı" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden gelen bir heyetle görüşmesi sırasında Avn'ın, "Biz ihanet etmiyoruz. Asıl ihanet, yabancı çıkarlar uğruna ülkeyi savaşa sürükleyenlerin yaptığıdır" dedi.

Müzakerelerden önce ateşkes yapılmasının zorunluluğunu, ABD'ye "ilk andan itibaren" ilettiklerini belirten Avn, bu görüşü, 14 ve 23 Nisan tarihlerinde İsrail ile büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerde de yinelediklerini hatırlattı.

Lübnan devletinin tutumunun açık olduğunu vurgulayan Avn, Lübnan ya da Washington'da yapılan diğer açıklamaların, ülkenin resmi politikasını yansıtmadığını ifade etti.

Avn, hükümetin müzakerelere başlama kararını eleştirenlere de yanıt verdi. Bazı kesimlerin bu konuda ulusal bir konsensüs bulunmadığı gerekçesiyle bu adımı sorguladığını belirten Avn, "Savaşa girmeden önce siz ulusal konsensüs sağladınız mı?" diye sordu.

İsrail ile savaş durumunu sonlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Avn, "onur kırıcı bir anlaşmayı" ise asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
