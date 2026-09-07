Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in yerine bir Avrupa gücü kurulması girişimini memnuniyetle karşıladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) yerine bir Avrupa gücü oluşturulmasını amaçlayan girişimi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin'i başkent Beyrut'ta kabul etti. Görüşmede Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar da hazır bulundu.

İsrail'in art arda düzenlediği saldırılarda masum insanların, çocukların ve kadınların öldürüldüğünü, evlerin yıkılıp yakıldığını ve mülklerin buldozerlerle yerle bir edildiğini belirten Avn, bu saldırıların kınanması ve reddedilmesi gereken, herhangi bir gerekçesi bulunmayan suçlar olduğunu vurguladı.

İsrail saldırılarının Washington'da Lübnan, ABD ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerde varılan çerçeve anlaşmasını hedef aldığını belirten Avn, saldırıların başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere bölgede gerilimin tırmandırılmasını önlemeye yönelik tüm çabaları da baltaladığını ifade etti.

Avn, Lübnan'ın UNIFIL'in görev süresinin yenilenmesine bağlılığını vurgulayarak, sürecin kolaylaştırılması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile koordinasyon halinde çalıştıklarını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, UNIFIL'in çekilmesinin ardından oluşacak boşluğu doldurmak amacıyla bir Avrupa gücü kurulmasını amaçlayan Fransız-İtalyan girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

UNIFIL'in görev süresinin 2026 sonunda sona erecek olması nedeniyle misyonun geleceğine ilişkin uluslararası tartışmalar sürerken, Lübnan, güneyde istikrarın önemli unsurlarından biri olarak gördüğü misyonun devamından yana.

Lübnan'da 1978'den bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda görev yapan UNIFIL, bölgede çatışmaların durdurulmasını izlemek ve güvenlik ile istikrarın korunmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA