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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın 21 Temmuz'da ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 21 Temmuz'da Washington'u ziyaret edecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik ve Lübnan'ın egemenliği gibi konular ele alınacak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 21 Temmuz'da ABD'yi ziyaret ederek Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Üst düzey bir Lübnanlı yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avn'ın Washington'u ziyaret etmesi için resmi davet aldığını ve davetin yarın ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa tarafından resmen iletileceğini söyledi.

Yetkili, ziyaret gündeminde ortak çalışma çerçevesi ve bunun uygulanmasının yanı sıra Lübnan'ın bölgesel çatışmalardaki konumu ile Beyrut- Washington ilişkilerinin yer aldığını belirtti.

Lübnan'ın Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Beyaz Saray'ın Cumhurbaşkanı Avn'ı Washington'a resmi olarak davet ettiği ve Avn'ın ziyaret kapsamında Trump ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, ziyarette iki liderin ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik ile ABD'nin Lübnan'ın egemenliği, istikrarı, toprak bütünlüğü ve devlet kurumlarına desteği gibi ortak ilgi alanlarına giren konuları ele alacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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