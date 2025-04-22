Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Savaşın Kaçınılmaz Olmadığını Vurguladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkede her türlü anlaşmazlığın diyalogla çözülebileceğini ve hiç kimsenin savaşa dönmek istemediğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Meclis Başkanı Sakr Gabbaş'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasında köklü ilişkiler olduğuna işaret eden Avn, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bir araya gelmek üzere Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Avn, Lübnan olarak büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını, bu zorlukların başında ise kardeş ülkelerin desteğiyle hayata geçirilebilecek yeniden imar meselesinin bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda işgalini sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, bu durumun Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMG) 1701 sayılı kararını uygulama ve güneyde konuşlanma sürecine yardımcı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ülkenin güneyinde bazı noktalarda sürdürdüğü işgal sorununu diplomatik yollarla çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesine ilişkin ise Avn, "Her türlü anlaşmazlık konusu diyalogla çözülür, Lübnan'da hiç kimse savaşa dönmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

BAE Ulusal Meclis Başkanı Gabbaş ise Devlet Başkanı Bin Zayid'in Lübnan'da tüm kesimleri bir arada tutan ulusal devletin birliğine önem verdiğini aktardı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.