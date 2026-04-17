Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnan güvenlik ve istikrar için önemli bir fırsat yakaladı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin yeni bir aşamaya girdiğini, istikrarın sağlanması ve devlet otoritesinin ülke genelinde güçlenmesi için bir fırsat yakaladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Starmer telefonda görüştü.

İsrail saldırılarının mağdurlarına taziyelerini ileten Starmer, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Starmer, ülkesinin Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, yerinden edilenlere yönelik acil insani yardım sağlama ve Lübnan'daki resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışma arzusunu dile getirdi.

İngiltere'nin Lübnan ordusuna mevcut işbirliği programı kapsamında desteğini sürdüreceğini vurgulayan Starmer, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Avn ise İngiltere'nin Lübnan'a ve özellikle orduya verdiği desteğin büyük önem taşıdığının altını çizerek, bunun iki ülke arasındaki dostluğun derinliğini yansıttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan, güvenlik ve istikrarın tesisi ile devlet otoritesinin ülke genelinde sağlanması için önemli bir fırsat yakaladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes öncesinde düzenlediği saldırılarda 2 bin 294 kişinin öldüğünü bildirmişti. Lübnan hükümeti, söz konusu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.