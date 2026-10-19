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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, güneyde işgal dışı köylerde güvenlik artırımı istedi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, güneyde İsrail işgali altında olmayan köy ve beldelerde güvenlik güçlerinin varlığının artırılmasını istedi. Avn, yasaların tavizsiz uygulanmasını isterken İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozacak hiçbir girişime müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, güneyde İsrail işgali altında bulunmayan köy ve beldelerde güvenlik güçlerinin varlığının artırılmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Bölge halkının kendisini güvende hissetmesi ve idari hizmetlere erişiminin kolaylaştırılmasının önemine işaret eden Avn, güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde İsrail işgali altında bulunmayan köy ve beldelerdeki varlığının güçlendirilmesini talep etti.

Avn, yasaların tavizsiz uygulanması, soruşturmaların hızlandırılması ve yasaları ihlal edenlerin yetkili yargı mercilerine sevk edilmesi çağrısında bulundu.

Sokaklarda silahlı grupların varlığının önlenmesi, silah ve mühimmata el konulmasını isteyen Avn, "Ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozacak hiçbir girişime müsamaha gösterilemez." ifadesini kullandı.

Avn, güvenlik ve askeri kurumlar arasında en üst düzeyde hazırlık ve koordinasyon sağlanması, sürekli bilgi paylaşılması ve gelişmelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak görev ve yetki çatışmalarına izin verilmemesini istedi.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sırasında Lübnan'ın güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti.

Varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasının ardından yerinden edilenlerin bir kısmı, güneyde İsrail işgali altında olmayan beldelerine dönmüştü.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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