Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron'un Özel Temsilcisi Le Drian'ı kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Le Drian'ı, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Le Drian, Avn'ın 3 Aralık'ta Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısına katılan Lübnan heyetinin başkanlığına Büyükelçi Simon Kerem'i atamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Görüşmede Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ve gelecek yılın başında düzenlenmesi planlanan Lübnan ordusuna destek konferansına yönelik hazırlıklar ele alındı.

Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.