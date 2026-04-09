Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ateşkes ve İsrail ile doğrudan müzakere önerisi olumlu karşılık buluyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile ateşkes sağlanması ve doğrudan müzakerelere başlanmasına yönelik önerinin uluslararası alanda olumlu karşılık bulmaya başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Maruni Birliği Başkanı Maron el-Hulu ve beraberindeki heyeti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Avn, Lübnan'da mevcut durumdan çıkışın tek yolunun İsrail ile ateşkes sağlanması olduğunu belirterek, bunun ardından iki taraf arasında doğrudan müzakerelerin başlaması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede yoğun uluslararası temaslar yürüttüklerini kaydeden Avn, müzakerelere başlama önerisinin uluslararası çevrelerde geniş destek gördüğünü ve siyasi kulislerde olumlu şekilde karşılık bulmaya başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkede iç karışıklığa izin vermeyeceklerini vurgulayarak, çözümün devlet kurumlarına ve meşru güçlere bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

Bazı kesimlerin ülkede korku yaymaya çalıştığını ifade eden Avn, Lübnan halkının yeniden iç çatışmaya sürüklenmeye hazır olmadığını, güvenlik güçleri ve ordunun zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

Güvenlik kurumlarına olan güvenini yineleyen Avn, vatandaşların da istikrarın korunmasında sorumluluk alması ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Avn ayrıca devletin, güneydeki sınır bölgelerinde evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşların direncini desteklemek için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve bu kapsamda "dost ve kardeş" ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek 'Kartal' görselli analiz

Trump görmesin! Düştükleri not görselden daha vahim

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti