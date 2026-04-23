Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'deki temasların amacının ateşkesi uzatmak olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bugün ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak temasların amacının İsrail ile ateşkesi uzatmak olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam'ı, başta ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yürütülen temaslar olmak üzere ateşkese yönelik diplomatik girişimler hakkında bilgilendirdiğini bildirdi.

Söz konusu temaslarda, ateşkesin sağlanması ve İsrail ile savaş halinin sona erdirilmesine yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına odaklanıldığını ifade eden Avn, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, esirlerin geri dönmesi, Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlandırılması ve Mavi Hat üzerindeki ihtilaflı noktaların ele alınmasının da gündemde olduğunu aktardı.

Avn, söz konusu temaslarda, "İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, esirlerin geri dönmesi, Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlandırılması ve Mavi Hat üzerindeki ihtilaflı noktaların ele alınması temelinde" ateşkesin sağlanması ve İsrail ile savaş halinin sona erdirilmesine yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına odaklanıldığını ifade etti.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iletişime geçmek hiçbir zaman gündemimde olmadı." diye konuşan Avn, Washington'da bu akşam yapılacak görüşmede ateşkesin uzatılmasının yanı sıra evlerin yıkımının, sivillere, ibadethanelere, basın mensuplarına ve sağlık ile eğitim personeline yönelik saldırıların durdurulmasının da ele alınacağını aktardı.

"Lübnan dosyasının ABD'nin gündemine gelmesi olumlu bir gelişme"

Avn, söz konusu başlıkların Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad tarafından görüşmeye taşınacağını ve bu taleplerin kabul edilmesi için çaba gösterileceğini ifade etti.

Lübnan dosyasının yeniden ABD yönetiminin gündemine gelmesini "olumlu bir gelişme" olarak nitelendiren Avn, bunun ekonominin toparlanması ve yeniden imar sürecine katkı sağlayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesine de değinen Avn, Washington'ı ziyaret edebilmeyi ve Trump ile görüşerek Lübnan'daki gerçek durumu ayrıntılı olarak kendisine aktarabilmeyi umduğunu, zira böyle bir konu için telefon görüşmesinin yeterli olmadığını ve telefonda mutabakata varılamayacağını aktardı.

Avn ayrıca, yerinden edilenlere destek amacıyla insani ve sağlık yardımı gönderen ülkelere teşekkür etti.

Öte yandan Lübnan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Karolin Ziyade, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e gönderdiği mektupta, İsrail'in Lübnanlı gazetecileri hedef almasına karşı harekete geçilmesini talep etti.

Ziyade, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 28 Lübnanlı gazeteciyi öldürdüğünü ve bu saldırıların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu belirterek, gazetecilerin korunması ve ihlallerin soruşturulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.