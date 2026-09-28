Lübnan Başbakanı Selam, Washington'da Rubio ile üçlü çerçeve için net takvim istedi

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail ile varılan üçlü çerçeve anlaşmasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için net bir takvim belirlenmesi ve güvenilir bir denetim mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, ABD Dışişleri Bakanlığında Rubio ile bir araya geldi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'nın da katıldığı görüşmede, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ile Lübnan'ın egemenliğini yeniden tam olarak tesis etme süreci ele alındı.

Başbakan Selam, Lübnan'ın meşru kurumlarının güçlendirilmesi sürecinde ABD ile ortaklığını yenilemeyi istediğini vurguladı.

ABD ve İsrail ile haziranda varılan üçlü çerçeve anlaşmasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için net bir takvim belirlenmesi çağrısında bulunan Selam, bunun İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, devlet otoritesinin ülke geneline yayılması ve silahların devlet tekelinde toplanması süreçlerinde ilerleme sağlayacağını belirtti.

Uygulamayı izlemek ve taahhütlere uyulup uyulmadığını denetlemek için güvenilir bir mekanizma kurulmasını isteyen Selam, ABD'nin Lübnan ordusuna desteğinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Rubio ise ABD'nin Lübnan'a, meşru kurumlarına ve ordusuna desteğini sürdüreceğini belirterek üçlü çerçevenin istikrar ve güvenliği sağlayacak şekilde uygulanmasının önemine işaret etti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA