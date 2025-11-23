Haberler

Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail Saldırısına Tepki

Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına karşı, Lübnanlıların güvenliğini sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Selam, hükümetin istikrarı sağlamak için tüm diplomatik kanalları kullanacağını duyurdu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, "Bu hassas dönemde hükümetin önceliği, Lübnanlıların güvenliğini sağlamak ve ülkenin tehlikeli bir sürece sürüklenmesini önlemektir." açıklamasında bulundu.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısına tepki gösterdi.

Lübnan Başbakanı Selam, "Dahiye'ye yönelik saldırı, tüm çabaların devlet ve kurumları etrafında birleşmesini gerektiriyor. Bu hassas dönemde hükümetin önceliği, Lübnanlıların güvenliğini sağlamak ve ülkenin tehlikeli bir sürece sürüklenmesini önlemektir." ifadesini kullandı.

Nevvaf Selam, hükümetin bu amaç doğrultusunda "kardeş ve dost" ülkelerle tüm siyasi ve diplomatik kanallardan çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

İsrail saldırılarının son bulması için çalıştıklarının altını çizen Selam, istikrarın kalıcı biçimde sağlanmasının, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması, devlet otoritesinin ülkenin tamamında sağlanması ve Lübnan ordusunun desteklenmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

