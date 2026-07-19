Lübnan, İran'ın Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İran'ın Kuveyt ve Ürdün'e yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam, Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah ile Ürdün Başbakanı Cafer Hassan'ı telefonla aradı.

Saldırıları sert şekilde kınayan Selam, görüşmelerde İran'ın Kuveyt ve Ürdün'e yönelik devam eden saldırılarının, iki ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ve Arap bölgesinin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Lübnan'ın, Kuveyt ve Ürdün'ün egemenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı bu iki ülkenin yanında durduğunu ifade eden Selam, dayanışma mesajı verdi.