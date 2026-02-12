Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mitri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğrafını oylayan Mitri, "Haber" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin çektiği "Sevgi hortumu" başlıklı kareyi oyladı."

Mitri, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını oyladı.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından ardından AA'ya değerlendirmelerde bulunan Mitri, "Dünyanın dört bir yanına, özellikle de ülkemize ve bölgemize yayılmış olan etkinizi yansıtan güzel fotoğrafları görme fırsatı buldum." dedi.

Gazze'den çekilmiş fotoğraf karelerini de oyladığının altını çizen Mitri, söz konusu fotoğrafların Gazze'deki Filistin halkının çektiği acıların yanı sıra maruz kaldıkları etnik temizlik ve tehcire karşı verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdiğini ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.