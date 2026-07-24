Lozan’ın 103. yılı İnönü Parkı'nda kutlandı

(İSTANBUL) Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beşiktaş Şubesi, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla Maçka İnönü Parkı'nda program düzenledi. Programda konuşan ADD Beşiktaş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Moroğlu, Lozan'ın Türkiye'nin siyasi, hukuki ve ekonomik bağımsızlığını uluslararası alanda tescil eden bir belge olduğunu söyledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi tarafından Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemi ve bağımsızlık mücadelesindeki yeri anlatıldı.

Programda ADD Beşiktaş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Moroğlu konuşma yaptı.

MOROĞLU: "LOZAN, BAĞIMSIZLIK BELGEMİZDİR"

Moroğlu, Kurtuluş Savaşı'nın ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 103 yıldır yürürlükte olduğunu belirterek, antlaşmanın Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olduğunu anımsattı.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye dayatılan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması'nın Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmadığını da anımsatan Moroğlu, Kurtuluş Savaşı'yla ülke topraklarının parçalanmasına izin verilmeyeceğinin dünyaya ilan edildiğini söyledi.

Moroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan'ı "Türk tarihinin dönüm noktası" olarak nitelendirdiğini aktararak şöyle konuştu:

"Lozan Barış Antlaşması, Türk devletinin uluslararası alanda siyasi, hukuki ve ekonomik ilişkilerinin yeniden düzenlendiği bir diplomasi zaferidir. Lozan'dan üç ay sonra, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temele dayanmaktadır."

"LOZAN BİR EŞİTLİK BELGESİDİR"

Lozan müzakerelerinin diğer devletlerle eşit konumda yürütüldüğünü belirten Moroğlu, antlaşmanın Türkiye'yi bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ve bu statüyü uluslararası alanda tescil ettiğini ifade etti.

Moroğlu, Lozan'la kapitülasyonların kaldırıldığını vurgulayarak, "Lozan; siyasi bağımsızlığın yanı sıra ticari, mali ve ekonomik açıdan da bir bağımsızlık belgesidir" dedi.

Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla Türk ulusu açısından çağdaş dünyayla bütünleşme sürecinin başladığını kaydeden Moroğlu, demokratik ve laik hukuk devletine, ulusal egemenliğe ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA