Lozan Antlaşması'nın 100. yılı etkinlikleri panelle son buldu

İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Antlaşması'nın 100. yılı etkinlikleri "Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra Lozan: Bir Diplomatik Zaferin Öyküsü" başlıklı panelle son buldu. APİKAM'daki panelde Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alkan, Lozan'ın bir uzlaşma üzerine kurulduğunu vurgularken, Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe ise Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği zeminde Lozan Antlaşması'nın büyük payının olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti için siyasal bir zafer" olarak tanımladığı Lozan Antlaşması'nın tarihsel süreci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki (APİKAM) panelde masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ile Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe'nin konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, akademisyenler ve İzmirliler katıldı.

ALKAN: "BİR BELGE UZLAŞMA ÜZERİNEYSE UZUN YAŞAR"

Prof. Dr. Mehmet Alkan, "Lozan Antlaşması, yeni Türkiye'yi kuran antlaşma olmaktan önce Türkiye adına Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Bunu unutmamak lazım. Lozan'ın çok kritik safhaları oldu. Lozan Antlaşması, bütün bu sürecin sonunda bir zaferdir ama diplomatik olarak bir uzlaşma belgesidir. Lozan niye 100 yıldır bozulamıyor? Çünkü bir uzlaşma üzerine kuruldu. Sürece baktığınızda Türkiye açısından zafer olduğuna kuşku yok. Ama bir belge uzlaşma üzerineyse uzun yaşar" dedi.

SERÇE: "LOZAN BİR EŞİTLİK BELGESİDİR"

Lozan sürecine nasıl gelindiğini ve o gün bu antlaşmanın neler ifade ettiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe ise "Lozan Antlaşması'nın imzalandığı dönemde sağladığı ortamda, günümüze kadar getirdiği artılarda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına hazırladığı zeminde büyük payının olduğunu düşünüyorum. Lozan Antlaşması, bir eşitlik belgesidir" diye konuştu.