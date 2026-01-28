Haberler

Loya Kader Öztürkmen'in "Dünden Sonra, Yarından Önce, Şimdi" sergisi Berlin'de açıldı

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen 'Sanatçı Rezidans' programının ilk konuğu Loya Kader Öztürkmen oldu. Berlin Galeri Fantom'da açılan sergisinde Anadolu'nun toprakla ve el emeğiyle kurduğu ilişkiyi ele alıyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Sanatçı Rezidans" programının ilk konuğu Loya Kader Öztürkmen oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sanatçının yeni dönem çalışmalarını kapsayan ikinci kişisel sergisi "Dünden Sonra, Yarından Önce, Şimdi", Berlin Galeri Fantom'da sanatseverlerle buluştu.

Öztürkmen, sergilenen "Eleğin Hafızası" serisinde, Anadolu'nun buğdayla, toprakla ve el emeğiyle kurduğu ilişkiyi ele alıyor.

Eserlerinde sürdürülebilir materyallerden elek, tül, file ve tel gibi geçirgen ve hafif malzemeleri kullanan sanatçının İstanbul Pangaltı'daki atölyesinde hazırladığı çalışmalar, zaman, bellek, varoluş ve gerçeklik arasındaki ince sınırları yeniden sorguluyor.

Sergi, 2 Şubat'a kadar görülebilecek.

