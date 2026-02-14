Haberler

Kanser hastası Zeynep'in tedavisini LÖSEV üstlendi

Ankara'da meme kanserine yakalanan Zeynep Elibol, tedavisinin Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından karşılanmasının ardından sevinç yaşadı. 33 yaşındaki Elibol, umutsuzluk içerisindeyken LÖSEV'in yardım elini uzattığını ve bu durumun kendisine yeni bir umut verdiğini söyledi.

ANKARA'da 2 yıl önce meme kanserine yakalanan Zeynep Elibol'un (33) tedavisini, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üstlendi. Ailece büyük sevinç yaşadıklarını belirten Elibol, "Tamamen umutsuzluğa düşmüştüm. Karamsarlık içerisindeydim. LÖSEV bizim evimize güneş gibi doğdu" dedi.

Zeynep Elibol'a 5'inci çocuğuna hamileyken 2024 yılında 4'üncü evre kanser teşhisi konuldu. Hamilelik sürecinde bazı tetkikleri yapılamadığı için geç teşhis konulan Elibol'un tedavisi, doğumun ardından başladı. Elibol, yaklaşık 1 yıl uygulanan kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisinden sonuç alamadı. Bunun üzerine doktorlar tarafından 'trastuzumab deruxtecan' etken maddeli ilaç önerildi. Ancak 33 bin 547 TL olan ilacın SGK listesinde bulunmadığı belirtildi. Ardından Zeynep Elibol'un tedavisini LÖSEV üstlendi. Elibol, "LÖSEV bizi aradı, 'Size güzel bir haberimiz var' dediler. Tedaviyi karşılayacaklarını söylediler. Çok mutlu oldum. Umudum kesilmişti, ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.

'EVDE BAYRAM HAVASI OLDU'

LÖSEV'den gelen telefonla ailece sevinç yaşadıklarını dile getiren Elibol, "Eşim ve çocuklarımla birlikte sevinç çığlıkları attık. Tamamen umutsuzluğa düşmüştüm. Karamsarlık içerisindeydim. LÖSEV bizim evimize güneş gibi doğdu. Kimseyi eleştirmek istemiyorum ama benim gibi çok insan mağdur oluyor. Hastalıkla mücadele ederken bir yandan ilaç ve dava süreçleriyle uğraşıyoruz. Sadece benim değil, benim gibi birçok hastanın sesinin duyulmasını istiyoruz. Bugün LÖSEV tarafından karşılanan ilk ilacımı alacağım. Yeniden doğuşum diyebilirim. Umutların yeşerdiği bir gün. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Başta Üstün Ezer hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
