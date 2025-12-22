Haberler

LÖSEV'den İzmir'de "Dilek Topla Benim İçin" etkinliği

LÖSEV'den İzmir'de 'Dilek Topla Benim İçin' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İzmir'de düzenlenen 'Dilek Topla Benim İçin' etkinliği ile lösemi tedavisi gören çocukların yeni yıl dileklerini toplayarak hediyeler hazırlıyor. Etkinliğe ulusal ve uluslararası gönüllüler katılarak çocuklara moral ve umut sağlamak amacıyla çalışmalara destek verdiler.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi tedavisi gören çocukların yeni yıl dileklerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla İzmir'de "Dilek Topla Benim İçin" etkinliği düzenledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen kampanya çerçevesinde bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, ulusal ve uluslararası gönüllüler katıldı.

Gönüllüler, çocuklar için bağışlanan hediyeleri özenle paketleyerek lösemili çocukların yeni yıla moral ve umutla girmesine katkı sundu.

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, vakıf olarak en büyük hedeflerinin lösemili çocuklar ve ailelerinin bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Lösemili çocukların dileklerinin bağışçılar aracılığıyla toplandığını belirten Alkan, "Ege Bölgesi'ndeki yeni tanılı tüm çocuklarımızın dileklerini öğrendik, bağışçılarımızla birlikte topladık ve bugün gönüllülerimizle paketleme çalışması yapıyoruz." dedi.

Kampanya kapsamında hazırlanan yeni yıl hediyeleri, yılbaşına kadar lösemili çocuklara ev ve hastane ziyaretleri sırasında ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Defne Samyeli, uyuşturucu partisi iddialarına yanıt verdi

Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
title