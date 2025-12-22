LÖSEV'den İzmir'de 'Dilek Topla Benim İçin' etkinliği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi tedavisi gören çocukların yeni yıl dileklerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla İzmir'de "Dilek Topla Benim İçin" etkinliği düzenledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen kampanya çerçevesinde bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, ulusal ve uluslararası gönüllüler katıldı.

Gönüllüler, çocuklar için bağışlanan hediyeleri özenle paketleyerek lösemili çocukların yeni yıla moral ve umutla girmesine katkı sundu.

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, vakıf olarak en büyük hedeflerinin lösemili çocuklar ve ailelerinin bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Lösemili çocukların dileklerinin bağışçılar aracılığıyla toplandığını belirten Alkan, "Ege Bölgesi'ndeki yeni tanılı tüm çocuklarımızın dileklerini öğrendik, bağışçılarımızla birlikte topladık ve bugün gönüllülerimizle paketleme çalışması yapıyoruz." dedi.

Kampanya kapsamında hazırlanan yeni yıl hediyeleri, yılbaşına kadar lösemili çocuklara ev ve hastane ziyaretleri sırasında ulaştırılacak.