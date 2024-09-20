Üye Girişi
Haberler

LÖSEV'in 'Annemin de Yüzü Gülüyor' Projesi Antalya'da Sergilendi

LÖSEV'in 'Annemin de Yüzü Gülüyor' Projesi Antalya'da Sergilendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kanser tedavisi gören çocukların anneleri ve kadın hastaların el emeği ürünleri, LÖSEV'in 'Annemin de Yüzü Gülüyor' projesi kapsamında sergilendi. Açılışta Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da yer aldı. Proje, annelere moral ve motivasyon sağlarken, ürettikleri ürünler sayesinde ekonomik olarak desteklenmelerine de olanak tanıyor.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin de Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Konyaaltı ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, proje kapsamında oluşturulan atölyede öğretici Gülizar İşbilir öncülüğünde çeşitli eğitimler alan annelerin ve hastaların el emeği ürünleri yer aldı.

Örgü ve işlemeli çanta, yastık ve şapka gibi ürünlerin bulunduğu sergiye, ziyaretçiler de ilgi gösterdi.

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, AA muhabirine, projenin çocuğu kanser tedavisi gören anneleri bir araya getirerek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla başlatıldığını anlattı.

Projenin çok başarılı olmasının ardından zamanla bir atölyeye dönüştüğünü söyleyen Uğurel, "Anne Uğraş Atölyesi Ankara dahil 9 ilde faaliyet gösteriyor. 7 kentte atölyemiz var. Bu atölyelerde 200'den fazla annemiz ve tedavi gören kadınımız üretim yapıyor. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin büyük bir kısmı çocuklarımızın LÖSANTE Hastanesi'ndeki ücretsiz tedavilerine kaynak olarak aktarılıyor. Tabii ki anneler de para kazanıyorlar. Amacımız hem anneleri eğitmek hem de onların ekonomik hayata katılmalarını sağlamak." diye konuştu.

Uğurel, Antalya'da da proje kapsamında 3 yıldır anneler ve yetişkin hastalar için atölye programı yürüttüklerini dile getirdi.

Atölyede 16 kadının el emeği ürünler hazırladığını belirten Uğurel, "Sergimizde de bu ürünler yer alıyor. Çantalar, yastıklar, şapkalar, işlemeli yemek takımları gibi çok güzel ürünler var. Sergimiz 3 gün boyunca açık kalacak. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Kanser Tedavisi Etkinlikler Cem Kotan Konyaaltı antalya Sağlık Güncel Kadın

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 68. bölüm, yeni bölümde neler oldu 20 Eylül Cuma? Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne? "Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });