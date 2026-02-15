Samsun'da LÖSEV'den Sevgi Günü etkinliği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından Sevgi Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kentte kurulan turuncu çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Vakıf gönüllüleri, lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu.

Etkinlikte ziyaretçiler, lösemiyle mücadele eden çocuklar için hazırlanan Sevgi Panosuna iyi dilek ve destek mesajlarını yazdı.

Program kapsamında yüz boyama etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Programda katılımcılar, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral verirken farkındalık oluşturulması amaçlandı.

LÖSEV Samsun yetkilileri, toplumun her kesiminin desteğinin çocukların tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalık çalışmalarının yıl boyunca farklı etkinliklerle sürdürüleceğini kaydetti.