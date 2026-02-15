Haberler

Samsun'da LÖSEV'den Sevgi Günü etkinliği

Samsun'da LÖSEV'den Sevgi Günü etkinliği
Güncelleme:
LÖSEV Samsun Ofisi, Sevgi Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu. Katılımcılar, Sevgi Panosuna iyi dilekler yazdı ve çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturuldu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından Sevgi Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kentte kurulan turuncu çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Vakıf gönüllüleri, lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu.

Etkinlikte ziyaretçiler, lösemiyle mücadele eden çocuklar için hazırlanan Sevgi Panosuna iyi dilek ve destek mesajlarını yazdı.

Program kapsamında yüz boyama etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Programda katılımcılar, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral verirken farkındalık oluşturulması amaçlandı.

LÖSEV Samsun yetkilileri, toplumun her kesiminin desteğinin çocukların tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalık çalışmalarının yıl boyunca farklı etkinliklerle sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
