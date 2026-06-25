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LÖSEV'in Bursa'daki yaz kampları başladı

LÖSEV'in Bursa'daki yaz kampları başladı
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Bursa'da LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde yaz kampı programları başladı. Çocuklar bilimsel deneyler, atölyeler ve sosyal etkinliklerle dolu bir kamp deneyimi yaşıyor.

Bursa'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde yaz kampı programları başladı.

LÖSEV Bursa'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da hizmet veren Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, yaz kampı programlarıyla çocukları doğayla iç içe bir ortamda eğitim ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor.

Yaz boyunca devam edecek kamp programlarında her hafta farklı yaş gruplarından çocuklar, burada misafir ediliyor. Çocuklar kamp süresince bilimsel deneyler, fizik atölyeleri, geri dönüşüm çalışmaları, sanat etkinlikleri, dans çalışmaları ve çeşitli sosyal aktivitelerle dolu bir programa katılıyor.

Küçük yaş grubundaki çocuklar anneleriyle birlikte ağırlanıyor. Tesiste bulunan konaklama alanları sayesinde anne ve çocuklar güvenli ve konforlu bir ortamda kamp deneyimi yaşarken, birlikte vakit geçirmenin ve yeni deneyimler kazanmanın mutluluğunu paylaşıyor.

LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, bünyesinde yer alan eğitim sınıfları, atölyeler, sosyal alanlar ve konaklama imkanlarıyla yıl boyunca çocuklara ve ailelerine hizmet veriyor. Yaz kampları da bu kapsamda çocukların hem eğlenmelerini hem de gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler yaşamalarını amaçlıyor.

Bilimsel merakı teşvik eden, üretmeyi destekleyen ve çocukların keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayan yaz kampları, yaz boyunca farklı içeriklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
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