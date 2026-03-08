Samsun'da LÖSEV 'Umudumuz Kadın Dayanışması' yürüyüşü gerçekleştirdi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Umudumuz Kadın Dayanışması" temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Çobanlı İskelesi'nden başlayan yürüyüşe LÖSEV gönüllüleri, lösemiyle mücadele eden çocukların anneleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bando takımı eşliğinde marşlarla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte kadınların birlik olduğunda topluma umut ve güç kattığı vurgulanırken, lösemiyle mücadele eden çocuklar ve ailelerinin yanında olmanın dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

LÖSEV Samsun Ofisi yetkilileri, kadınların toplumsal dayanışmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.