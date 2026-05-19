Haberler

LÖSEV'den 19 Mayıs'ta Umut Dolu Kutlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LÖSEV, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı lösemili çocuklar, gençler, aileler ve gönüllülerle birlikte kutladı. Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen etkinliklerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılırken, gençliğin umut dolu mesajları öne çıktı.

(ANKARA) - LÖSEV, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı lösemili çocuklar, gençler, aileler ve gönüllülerle kutladı. Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen etkinliklerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılırken, gençliğin umut dolu mesajları öne çıktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 19 Mayıs'ı kutlamak için bir program düzenledi.

Kutlamaların merkezi, Ankara İncek'te bulunan LÖSEV Kent Yerleşkesi oldu. İçerisinde LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ile LSV Eğitim Kurumları'nı barındıran yerleşkede düzenlenen programda, lösemiyi yenmiş gençler ve tedavileri devam eden çocuklar bir araya geldi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dans gösterisi ile başladı. Gün boyunca öğrenciler ve gençler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiir dinletileri, koro performansları ve drama gösterileri izleyicilere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Samsun ve Kayseri yörelerine ait halk oyunları beğeni topladı.

"ATAM İZİNDEYİZ" MESAJI

LÖSEV Gençlik Kolları'nın, "LÖSEV Gençleri olarak daima Atatürk'ün izinde ve onun aydınlık yolunda yürüyen çağdaş LÖSEV gençleriyiz. Vazifemizin farkındayız. Türk İstiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza edeceğiz!" sözleriyle devam eden anma töreninde gençler, "Atam İzindeyiz" mesajı verdi.

Törende konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, "Geçmişe dönüp baktığımızda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gelecek nesiller için fedakarca çabaladığını görüyoruz. Bizler de bu fedakarlıkları unutmadan çalışmalıyız. 19 Mayıs, 29 Ekimleri kutlarken o günlerin kolay kazanılmadığını bilmeliyiz. İnanıyorum ki sizler ülkeye sahip çıkacak Atatürk'ün umudu olan gençler olarak bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız. Durmak yok, koşmaya, hayat kurtarmaya; bilinçli gençler yetiştirerek aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı

23 yaşında 48 suç kaydı olan hırsız, çarşaflı kıyafetle yakalandı
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin

Bahçeli'den Türk futbolunu karıştıracak çağrı: Ligi tescil etmeyin
Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor