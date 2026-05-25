Haberler

Aydın'da lösemiyi yenen genç doktor için gökyüzüne balon bırakıldı

Aydın'da lösemiyi yenen genç doktor için gökyüzüne balon bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lösemiyi yenen 30 yaşındaki Gizem Demir için gökyüzüne balon bırakıldı. Demir, uygun donör bulunmasıyla sağlığına kavuştu ve ilik bekleyen hastalar için Kızılay'a kan bağışı çağrısı yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lösemiyi yenen 30 yaşındaki Gizem Demir için gökyüzüne balon bırakıldı.

Demir, İstanbul Tıp Fakültesinden 2022 yılında mezun olduktan sonra lösemiye yakalandı.

Hastalığı nedeniyle mesleğine başlayamayan Demir, yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin ardından uygun donör bulunmasıyla sağlığına kavuştu.

Demir için ailesinin yaşadığı Kuşadası'nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Burada Demir, yakınları ve arkadaşlarının da katılımıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan Demir, ailesinden uygun donörü bulamadığını, 1 yıl önce başkasından ilik nakli yapıldığını söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Demir, "Hala ilik bekleyen çok sayıda arkadaşımın olduğunu söylemek istiyorum. Kızılay'a sadece 3 tüp kan vererek uygun donör olup olmadığınız belli oluyor. Bu, bir canı kurtarmak için çok kolay bir yol. İnşallah ilik bekleyen diğer arkadaşlarım da benim gibi sağlığına kavuşurlar." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara döndü, herkes aynı detaya takıldı
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor