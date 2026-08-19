Haberler

Lösemiyi Yenen Berra Doğum Gününde Taburcu Oldu

Lösemiyi Yenen Berra Doğum Gününde Taburcu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde lösemiyle 2,5 yıl savaşan 5 yaşındaki Berra Akarsu, doğum gününde taburcu edildi. Ailesi ve yakınları, küçük kız için trampet, palyaço ve konvoyla kutlama yaptı. Baba Murat Akarsu, tüm lösemili çocuklara şifa diledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde lösemiyle mücadelesini kazanan 5 yaşındaki Berra Akarsu, doğum gününde taburcu edildi.

Lösemi teşhisi konulmasının ardından yaklaşık 2,5 yıllık tedavi sürecine giren Berra, özel hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu.

Berra'nın babası Murat Akarsu, annesi Nazlı Akarsu ve ablası Miray Akarsu, zorlu mücadeleyi kazanan küçük çocuk için taburcu edileceği gün sürpriz hazırladı.

Hastanenin önünde toplanan ailesi ve yakınları, taburcu edilen Berra'yı trampet takımı ve palyaço gösterisiyle karşıladı.

Şarkıların söylendiği programda gökyüzüne balonlar bırakıldı.

"Lösemi bitti, Berra kazandı" yazılı otomobile binen Berra, yaklaşık 40 araçlık konvoyla Körfez Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Buradaki eğlencede, doğum gününde taburcu edilen Berra'nın lösemiyle mücadelesini kazanması kutlandı.

Berra'nın babası Murat Akarsu, gazetecilere, yaklaşık 2,5 yıldır zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Uzun ve meşakkatli bir dönem geçirdiklerini belirten Akarsu, "Darısı inşallah Türkiye'de ve dünyada lösemi tedavisi gören bütün çocuklarımızın başına. Çok farklı bir duygu. Bu süreçte beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Berra'nın bugün doğum günü olduğunu dile getiren Akarsu, "Hesaplasak belki bugüne denk gelmezdi. Biz bu hastalığa Berra 2,5 yaşındayken yakalandık. Bugün 19 Ağustos ve Berramızın doğum günü. İki sevinci bir arada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Nazlı Akarsu ise sabır gerektiren bu süreçte yılmadıklarını, Berra ile birlikte kendilerinin de başardığını kaydetti.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...

Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil

Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil!
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor