İlik nakli süreci başarılı geçen lösemili Kadir, okulunda yüzlerce balonla karşılandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde lösemi tedavisi gören ve 6 ay eğitiminden uzak kalan Kadir Tuşa (9), ilik nakli sürecinin ardından yeniden okuluna döndü. Tuşa'yı, okul bahçesinde arkadaşları ve öğretmenleri balonlarla karşıladı.

Gemlik 11 Eylül İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Kadir Tuşa'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi süreci nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca okulundan uzak kalan Tuşa, ilik naklinin olumlu sonuçlanmasının ardından yeniden eğitimine başladı. Annesi Hülya, babası İzzet Tuşa ve kardeşleri ile birlikte okuluna gelen Kadir Tuşa'yı, arkadaşları, veliler ve öğretmenleri hazırladıkları sürprizle karşıladı. Okul bahçesinde düzenlenen karşılamada öğrenciler tarafından hazırlanan renkli balonlar, geri sayımın ardından gökyüzüne bırakıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Duygusal anların yaşandığı karşılamada Kadir Tuşa arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. 11 Eylül İlkokulu Müdürü Cüneyt Bıyıker, Kadir'in uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, "Bugün burada bir öğrencimizin yeniden aramıza dönmesini karşılıyoruz. Kadir'in tekrar okuluna kavuşması hepimizi sevindirdi" dedi. Kadir Tuşa ise kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı