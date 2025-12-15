Haberler

ABD'de yılbaşı akşamı bombalı saldırı planlayan bir grubun yakalandığı belirtildi

Güncelleme:
ABD'nin Los Angeles şehrinde, yılbaşı akşamı bombalı saldırı planlamakla suçlanan dört aşırı solcu grup üyesi gözaltına alındı. Adalet Bakanı, yapılan operasyonda korkunç bir terör planının engellendiğini duyurdu.

NEW ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde, yılbaşı akşamı değişik bölgelerde bombalı saldırı planlamakla suçlanan aşırı solcu hükümet karşıtı bir grubun 4 üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Bakanlığın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yaptığı yoğun çalışma sonucu Los Angeles'ta "korkunç bir terör planını" engellediğini savunan Bondi, aşırı solcu, Filistin yanlısı, hükümet ve kapitalizm karşıtı "Turtle Island Kurtuluş Cephesi" adlı grubun, yılbaşı gecesi birçok yerde bombalı saldırı planı yaptığını aktardı.

Bondi, ABD Göçmen ve Gümrük Muhafızı (ICE) ajanlarının da grubun hedefinde olduğunu öne sürerek, "Bu terör gruplarını takip ve adalete teslim etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Los Angeles ABD Başsavcılığı Ofisinden Bill Essayli de düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan 4 kişinin Cuma günü San Bernardino County'deki çölde patlayıcı düzeneklerini test amaçlı kurduğunu aktardı.

Essayli, şüphelilerin yılbaşı gecesi birden fazla ABD şirketini bombalamak için "detaylı, koordineli bir plan" kurduklarını ve düzenekleri gece yarısında patlatmayı planladıklarını iddia etti.

Söz konusu şirketlerin isimlerini vermeyen ancak bunların "Amazon benzeri lojistik merkezi" olduğunu vurgulayan Essayli, basın toplantısı sırasında gözetleme uçağı tarafından çekildiğini söylediği, sanıkların çölde toplanıp bombaları deneme anını gösteren video gösterdi.

Essayli, sanıkların gözaltılarının çölde bomba deneme inşası sırasında yapıldığını belirterek, operasyona bir FBI muhbiriyle gizli bir FBI çalışanının da dahil olduğu bilgisini paylaştı.

Suçlama dosyasında 4 şüphelinin isimleri Audrey Illeene Carroll (30), Zachary Aaron Page (32), Dante Gaffield (24) ve Tina Lai (41) olarak kaydedildi.

